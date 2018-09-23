В Краматорске в магазине штор производили боеприпасы

Сегодня, 21:47

В производстве мужчины использовали стреляные гильзы и "реставрировали" их


police.dn.ua

police.dn.ua

police.dn.ua

police.dn.ua

police.dn.ua

police.dn.ua

police.dn.ua

police.dn.ua

police.dn.ua

В городе Краматорск Донецкой области правоохранители обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов и двух производителей, 32 и 43 лет. Об этом сообщают в пресс-службе Полиции Донецкой области.

Отмечается, что задержанные являются "фанатами оружия и заядлыми охотниками".

По информации полиции, злоумышленники арендовали на местном рынке помещение, где находился магазин штор. За стеной, в потайной комнате, мужчины собирали патроны, подгоняя калибр под современную охотничье оружие иностранного производства.

В производстве мужчины использовали стреляные гильзы и "реставрировали" их. Покупателей находили через интернет.

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В ходе обысков в мастерской, дома и в гараже полицейские изъяли не только нелегальную продукцию и инструменты для ее изготовления, но и боевое оружие – незарегистрированный карабин, гранату к подствольному гранатомету, крупнокалиберные боеприпасы и более 600 патронов армейского образца.

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается. Незаконно изготовленный товар проверят баллистики – использовались ли эти патроны для совершения преступлений. Также устанавливается круг покупателей нелегальных боеприпасов.

Задержанным инкриминируется ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный сбыт оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны проведения боевых действий. 

Ранее СБУ совместно с Нацполицией прекратила деятельность уголовной группировки, которая специализировалось на незаконном ввозе в Украину оружия иностранного производства.
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Источник:

"Сегодня"

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