В Краматорске женщина с коронавирусом вышла на работу в детсад

Работница садика решила поработать, когда у нее еще не подтвердили коронавирус

В Донецкой области сотрудница детского сада, которая находилась на больничном с пневмонией, вышла на работу, несмотря на болезнь. Позже она получила результаты теста на коронавирус – он дал положительный результат.

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Как сообщил представитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Педенко, инцидент произошел в Краматорске.

Как стало известно, заболевшей оказалась работница дошкольного учебного учреждения (яслей-садика) № 51 "Голубок" – наличие вируса у нее подтвердили ПЦР-тестированием.

Стоит добавить, что женщина работает методистом и контактов с детьми не имела.

По факту происшествия будет проведено эпидрасследование по факту заражения среди персонала детского сада и нарушений карантина.

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"Эпидрасследование будет проводить санстанция. Если какие-то нарушения будут выявлены, думаю, это будет передано в те органы, которые имеют право проводить и следственные действия, и любые действия", - сказал Педенко.

Он добавил, что на момент, когда женщина пришла на работу, она, скорее всего, еще не получила положительного теста на COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения готовит больницы второй и третьей волны к приему пациентов с COVID-19.

Всего по состоянию на 4 июля в Украине подтверждено 47 677 случаев коронавируса, из них 21 115 выздоровели, 1227 умерли. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 4 июля составляет 25 295 человек.

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