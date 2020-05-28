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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о "плане Б" по Донбассу

28 мая, 03:29

Елена Вус Елена Вус

Зеленский допустил, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план "В" и "С"

Представитель России в ТКГ в Минске Борис Грызлов, который ранее "обиделся" на Украину после переговоров, заявил, что любые попытки изменить формат переговоров приведут к "непоправимым последствиям".

Об этом сообщает ТАСС.

"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", – заявил Грызлов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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Как известно, президент Владимир Зеленский считает Минские соглашения неэффективными. Более того, одна из норм документа предполагает выборы на Донбассе еще до контроля Украины над границей, что противоречит интересам Киева. Ранее Зеленский сообщил, что у него есть план "Б" по Донбассу, однако отказался уточнить, что он предполагает.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так называемый план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе – это "последний план", "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".

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Россия Донбасс Владимир Зеленский минские договоренности ТКГ Борис Грызлов

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