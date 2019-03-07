В "Л/ДНР" активно готовятся к мобилизации: в разведке сообщили подробности

У боевиков начались командно-штабные мобилизационные тренировки по развертыванию пунктов приема личного состава

Фото: Сегодня

В "Л/ДНР" активно готовятся к мобилизации: в разведке сообщили подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/114/7a7/5c81147a718c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/114/7a7/5c81147a718c3.jpg 2019-03-07T14:56:46+02:00 Донбасс У боевиков начались командно-штабные мобилизационные тренировки по развертыванию пунктов приема личного состава

На Донбасс враг срочно усилил мобилизацию: проводятся мероприятия по развертыванию пунктов приема личного состава, а также меры по принудительному призыву граждан. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что российско-оккупационное командование принимает интенсивные меры для повышения возможностей функционирования системы проведения принудительных мобилизационных мероприятий на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"В составе российских оккупационных администраций ускоренно создаются т.н. "мобилизационные департаменты". Указанные структуры предназначены обеспечить координацию действий т.н. "органов исполнительной власти" во взаимодействии с российскими оккупационными войсками в условиях проведения мобилизации в сокращенные сроки. В то же время, в рамках мероприятий боевой подготовки Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" с 5 марта проводятся командно-штабные мобилизационные тренировки по развертыванию пунктов приема личного состава и техники", – сообщает разведка.

Как на днях сообщала разведка, в "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков. Также личному составу противника запрещено на неопределенный срок увольняться из расположения частей. При этом возросла интенсивность пополнения передовых подразделений боеприпасами, инженерным и другим имуществом.

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