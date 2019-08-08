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В "Л/ДНР" боевики готовятся к "наступлению" – разведка

Сегодня, 13:34

Противник продолжает использовать перемирие для укрепления и подготовки к боевым действиям

/ Фото: Минобороны РФ

Пока на Донбассе перемирие – боевики усиливаются и проводят учения по наступательной тематике, а задействуют в них тяжелое вооружение. Об этом сообщили в Главное управлении разведки Минобороны Украины.

Несмотря на заявления руководства России и подконтрольных ему российских оккупационных администраций о готовности мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки по наступательной тематике.

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В частности, с 5 августа начато обучение ротных тактических групп российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, усиленных танками и артиллерией, во время которых отрабатываются вопросы преодоления (форсирование) водных препятствий на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы.

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Российское командование планирует завершить указанные меры подготовки к концу текущего месяца.

А пока боевики в тылу готовят войска, на передовой враг также продолжает активничать, несмотря на договоренности о прекращении огня. Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили запрет на использование оружия, в результате чего ВСУ понесли новые потери.

Также смотрите в сюжете о погибших украинских морпехах в районе Павлополя:

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Донбасс разведка боевики учения

Источник: Сегодня

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