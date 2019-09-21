В "Л/ДНР" боевики грабят и избивают мирных жителей: появились подробности

Российские наемники угрожают оружием и применяют физическую силу, и легко уходят от наказания

/ Фото: Сегодня

Недавно боевики подстрелили российского кадрового военного, а теперь стало известно, как они зверствуют в отношении мирных жителей – грабят, избивают, а от наказания уходят из-за наличия российского гражданства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

С сентября текущего года существенно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершенных против местного населения боевиками т.н. "Л/ДНР". В частности, российские наемники, угрожая оружием и применяя физическую силу, грабят местных предпринимателей, совершают кражи имущества жителей населенных пунктов, в которых располагаются подразделения оккупантов.

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Значительный рост на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей числа пострадавших местных жителей вызвано в первую очередь протекционистским отношением российско-оккупационного командования к военным преступникам, которые получили российские паспорта и, прикрываясь гражданством РФ, избегают ответственности за совершение преступлений и правонарушений.

Так, заявления о совершенных военными преступниками физическом насилии и побоях, в т.ч. в отношении женщин и подростков, за якобы нарушение "комендантского часа", как правило, даже не регистрируются т.н. "местные правоохранительные органы".

Как сообщали новости "Сегодня", у противника тоже в ближайшее время начнутся серьезные проблемы. Командование РФ узнало, что боевики распродают российскую военную технику, которая поставляется из России. Грядут серьезные проверки.

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