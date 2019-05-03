В "Л/ДНР" боевики не хотят получать российский паспорт: названы причины

На оккупированных территориях развернута мощная пропаганда упрощенной процедуры предоставления российского гражданства

Боевики. Фото: Сегодня

Российская паспортизация Донбасса настроила местных боевиков против российского гражданства, так как после этого возрастает риск отправки на передовую и не смогут пересечь линию разграничения и выезжать в свободную Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, российское оккупационное командование принимает активные меры по ускорению получения паспортов РФ личным составом соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, развернута мощная пропаганда упрощенной процедуры предоставления российского гражданства.

"Командиры подразделений уточняют сведения о военнослужащих, которым оформлены паспорта т.н. "Л/ДНР", которые не имеют паспортов вообще. При этом, в списки на оформление российских паспортов включаются только лица, у которых изъяты документы, которые могут служить для удостоверения личности (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения). В то же время военнослужащие из числа местных жителей пытаются избежать получения российского гражданства из-за лишения права свободного выезда на территорию подконтрольную Украины и риск высокой вероятности отправки на передовую защищать интересы России", – сообщает разведка.

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Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак намекал, что за получение "путинских паспортов" могут лишить гражданства Украины. По его мнению, предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования.

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