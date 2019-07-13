В "Л/ДНР" боевики увольняются со службы: оккупанты принимают жесткие меры

В разведке рассказали, почему мужчины на оккупированных территориях отказываются подписывать "контракты" на службу

Фото: Сегодня

На Донбассе продолжают забивать пропагандой головы мирным жителям, на этот раз для призыва на службу в войско оккупантов. А тем временем из т.н. "армий" оккупантов боевики начинают увольняться, но отпускать их не хотят. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали агитацию прохождения военной службы в соединениях и частях "1 и 2 АК ВС РФ". При этом, основные усилия пропаганды сосредоточено на формировании в обществе убеждения, что для местного мужского населения военная служба еще долго будет оставаться престижным и надежным способом финансового обеспечения.

Вместе с тем, большинство лиц, соблазненных навязчивой рекламой, отказывается подписывать "контракты" на прохождение военной службы без гарантий, что их не отправят на передовую. Но и это еще не все.

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"В отдельных соединениях и частях противника, несмотря на агитацию по повышению денежного обеспечения, растет количество военнослужащих, которые не желают продолжать контрактную службу и подают рапорты на увольнение. С целью их удержания и недопущения самовольного оставления боевых позиций, российское командование поощряет подчиненных командиров применять практику запрета личному составу отпусков и изъятие личных документов", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", у противника проблемы с комплектацией своих подразделений. Так, оккупанты вынуждены в войска набирать больных и пожилых. Оккупационные администрации собрались провести "перепись" населения на оккупированных территориях, но не просто так.

Также мы показывали видео, как ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков на Луганском направлении. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами.

Видео: YouTube

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