В "Л/ДНР" царит хаос: боевики теряют оружие, устраивают смертельные драки

Командование РФ обеспокоено тем, что местные жители не хотят воевать

На оккупированных территориях Донбасса продолжается хаос в рядах боевиков: там процветает алкоголизм, наркомания, из-за чего и небоевые потери. Кроме того, в т.н. "Л/ДНР" нехватка боевиков.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки.

Украинская разведка отмечает, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние.

"Все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, военнослужащие теряют свое штатное оружие, устраивают массовые драки, в которых есть погибшие и раненые", – сообщили военные.

В ООС отмечают и обеспокоенность командования оккупационных войск комплектацией своих полков и бригад личным составом. Ведь количество желающих, которые приезжают воевать за "русский мир" из России уменьшается.

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"Полным ходом идет агитация местного населения мужского пола пополнить ряды оккупантов за 15 000 российских рублей в месяц. Но безрезультатно – местное население не желает служить оккупационной власти", – добавили в штабе Объединенных сил.

Как сообщали новости "Сегодня", в ООС также сообщали о больших потерях оккупантов за неделю. В период с 29 июня по 5 июля оккупационные войска не досчитались почти 30 человек.

А тем временем ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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