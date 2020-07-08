Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В "Л/ДНР" царит хаос: боевики теряют оружие, устраивают смертельные драки

8 июля, 05:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Командование РФ обеспокоено тем, что местные жители не хотят воевать

На оккупированных территориях Донбасса продолжается хаос в рядах боевиков: там процветает алкоголизм, наркомания, из-за чего и небоевые потери. Кроме того, в т.н. "Л/ДНР" нехватка боевиков.

Реклама

Об этом сообщает штаб Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки.

Украинская разведка отмечает, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние.

"Все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, военнослужащие теряют свое штатное оружие, устраивают массовые драки, в которых есть погибшие и раненые", – сообщили военные.

В ООС отмечают и обеспокоенность командования оккупационных войск комплектацией своих полков и бригад личным составом. Ведь количество желающих, которые приезжают воевать за "русский мир" из России уменьшается.

В тренде
"ДНР" открыла пункт пропуска на Донбассе: на выезде огромные очереди (фото, видео)
Реклама

"Полным ходом идет агитация местного населения мужского пола пополнить ряды оккупантов за 15 000 российских рублей в месяц. Но безрезультатно – местное население не желает служить оккупационной власти", – добавили в штабе Объединенных сил.

Как сообщали новости "Сегодня", в ООС также сообщали о больших потерях оккупантов за неделю. В период с 29 июня по 5 июля оккупационные войска не досчитались почти 30 человек.

А тем временем ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на заявления о
У Путина отреагировали на заявления о "скором присоединении" Донбасса к РоссииПолитика
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видео
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видеоДонбасс
Боевики
Боевики "накрыли" ВСУ минометным огнем, у военных потериДонбасс
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикам
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикамДонбасс
Резников: Россия готова идти на компромиссы по Донбассу
Резников: Россия готова идти на компромиссы по ДонбассуПолитика
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять