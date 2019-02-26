В "Л/ДНР" готовятся к выдаче российских паспортов: в разведке сообщили детали
Оккупанты боятся потерять поддержку населения и решили задобрить людей слухами о российском гражданстве
Оккупационные администрации т.н. "ДНР" и "ЛНР" для поддержания пророссийских настроений заявляют о подготовке к выдаче жителям оккупированных территорий российских паспортов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупанты активизировали меры по поддержанию пророссийских настроений среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
"В частности, т.н. "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям "паспортов Д/ЛНР" на российские. При этом якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ "государственные служащие и представители силовых структур". Таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупации и российским войскам", – сообщает разведка.
Ранее сообщалось, что оккупанты обманом заманивают жителей ОРДЛО в войска, обещая им российские паспорта. Оккупационные администрации пытаются создать положительный имидж для представителей "русского мира", а люди не хотят за них воевать.
Также мы писали о неприятном "сюрпризе" для жителей ОРДЛО от боевиков – людям хотят выдавать пенсии только по "паспорту Л/ДНР".
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