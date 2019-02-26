Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,65
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В "Л/ДНР" готовятся к выдаче российских паспортов: в разведке сообщили детали

Сегодня, 13:17

Оккупанты боятся потерять поддержку населения и решили задобрить людей слухами о российском гражданстве

Фото: Сегодня
В "Л/ДНР" готовятся к выдаче российских паспортов: в разведке сообщили детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51b/cd1/5c751bcd10f1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51b/cd1/5c751bcd10f1b.jpg Донбасс Оккупанты боятся потерять поддержку населения и решили задобрить людей слухами о российском гражданстве

Оккупационные администрации т.н. "ДНР" и "ЛНР" для поддержания пророссийских настроений заявляют о подготовке к выдаче жителям оккупированных территорий российских паспортов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты активизировали меры по поддержанию пророссийских настроений среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"В частности, т.н. "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям "паспортов Д/ЛНР" на российские. При этом якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ "государственные служащие и представители силовых структур". Таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупации и российским войскам", – сообщает разведка.

Ранее сообщалось, что оккупанты обманом заманивают жителей ОРДЛО в войска, обещая им российские паспорта. Оккупационные администрации пытаются создать положительный имидж для представителей "русского мира", а люди не хотят за них воевать.

Также мы писали о неприятном "сюрпризе" для жителей ОРДЛО от боевиков – людям хотят выдавать пенсии только по "паспорту Л/ДНР".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, разведка, паспорта

Вы сейчас просматриваете новость " В "Л/ДНР" готовятся к выдаче российских паспортов: в разведке сообщили детали". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики накрыли минометным огнем свои же позиции – разведка

23 февраля, 05:15

Противник пытался ударить по ВСУ, но что-то пошло не так и мины полетели не туда, куда надо

Названивают по вечерам и приходят домой: как в "Л/ДНР" вербуют боевиков

22 февраля, 05:37

В войска оккупанты набирают бывших правонарушителей, которых уже выгоняли, и на них оказывают психологическое воздействие

Россия на Донбассе начала применять лазерное оружие: в разведке раскрыли детали

20 февраля, 05:27

Секретные приборы применяют российские военные, прибывшие из Сирии

Военным РФ на Донбассе запретили телефоны: в разведке назвали причину

19 февраля, 05:05

Оккупанты пытаются скрыть преступлениях своих войск на востоке Украины и пошли на радикальные меры

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

"Путин не ждал такого от Украины". Интервью Волкера - за минуту

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ

Главный военный прокурор открыл тайну для всей Украины

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Вчера, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

Вчера, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

24 февраля, 07:51

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

Модные стрижки для круглого лица: топ-4

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?