В "Л/ДНР" готовятся к выдаче российских паспортов: в разведке сообщили детали

Оккупанты боятся потерять поддержку населения и решили задобрить людей слухами о российском гражданстве

Фото: Сегодня

В "Л/ДНР" готовятся к выдаче российских паспортов: в разведке сообщили детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51b/cd1/5c751bcd10f1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51b/cd1/5c751bcd10f1b.jpg 2019-02-26T13:17:00+02:00 Донбасс Оккупанты боятся потерять поддержку населения и решили задобрить людей слухами о российском гражданстве

Оккупационные администрации т.н. "ДНР" и "ЛНР" для поддержания пророссийских настроений заявляют о подготовке к выдаче жителям оккупированных территорий российских паспортов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты активизировали меры по поддержанию пророссийских настроений среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"В частности, т.н. "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям "паспортов Д/ЛНР" на российские. При этом якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ "государственные служащие и представители силовых структур". Таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупации и российским войскам", – сообщает разведка.

Ранее сообщалось, что оккупанты обманом заманивают жителей ОРДЛО в войска, обещая им российские паспорта. Оккупационные администрации пытаются создать положительный имидж для представителей "русского мира", а люди не хотят за них воевать.

Также мы писали о неприятном "сюрпризе" для жителей ОРДЛО от боевиков – людям хотят выдавать пенсии только по "паспорту Л/ДНР".

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