В "Л/ДНР" хотят ввести обязательную срочную службу: стала известна причина

Оккупационные войска редеют, люди не хотят воевать за «русский мир»

/ Фото: AFP

Недавно сообщалось, что боевики пополняют войско "проблемными" бойцами. Но оккупационные войска продолжают испытывать острую проблему некомплекта подразделений, в связи с чем вербуют россиян через "патриотические" организации, а также хотят ввести срочную службы на оккупированных территориях. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировало агитацию населения о прохождении военной службы в "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". Для повышения эффективности рекрутинговой деятельности оккупанты увеличили объемы распространения соответствующей пропаганды с использованием телевидения, радио, социальных сетей и наглядной агитации. При этом оккупанты применяют скрытые меры по ограничению выезда контингента призывного возраста в РФ для трудоустройства.

В то же время качественные характеристики потенциальных местных призывников продолжают снижаться, что заставляет командование ВС РФ комплектовать подразделения российско-оккупационных войск наемниками – гражданами РФ, к вербовке которых на территории России активно привлекаются т.н. "патриотические" общественные организации.

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Кроме того, кадровый некомплект планируется компенсировать за счет введения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязательной срочной военной службы.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия возвращает на Донбасс наемников-"уголовников" с особым указанием. Российские кадровые военнослужащие и наемники призываются повторно во избежание уголовной ответственности за преступления, совершенные после увольнения со службы.



А тем временем на передовой ситуация остается напряженной. Смотрите в сюжете, что происходит на фронте:

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