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В "Л/ДНР" массовое отравление российской "гуманитаркой"

Сегодня, 10:13

Местные «санитарные службы ДНР» рассказали, что боевики получили от России

/ Фото: AFP

В "Л/ДНР" массовое отравление российской "гуманитаркой" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9 Донбасс Местные «санитарные службы ДНР» рассказали, что боевики получили от России

На оккупированных территориях Донецкой области местные жители отравились товарами, привезенными из России так называемым "гумконвоем". Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, в населенном пункте Шахтерск фиксируется массовое пищевое отравление местных жителей консервированными продуктами из состава российской "гуманитарной помощи".

Как отмечают местные "санитарные службы", часть продуктов из российской "гуманитарной помощи" оказались не только "низкого качества", но и просроченными.

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Как сообщали новости "Сегодня", впервые с начала года Россия прислала на оккупированный Донбасс "гумконвой". 85-й груз от МЧС РФ прибыл на оккупированные территории 25 июля. По данным подконтрольным боевикам "СМИ", общий вес содержимого автомобилей составляет более 140 тонн.

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Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что боевики на Донбассе устроили настоящий террор мирным жителям. В результате преступных действий оккупантов среди мирного населения были и погибшие, и пострадавшие. Более того, командиры боевиков всячески пытаются скрывать преступления подчиненных.

Также мы писали, как боевики на БТР врезались в дом, были и пострадавшие.

Также новости "Сегодня" сообщали, что у пункта пропуска "Гнутово" взрываются снаряды. Подробней смотрите в сюжете:

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Россия Донбасс отравление консервы гумконвой

Источник: Сегодня

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