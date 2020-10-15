В "Л/ДНР" мужчин до 35 лет вызывают на военные сборы

Пока на передовой боевики продолжают обстрелы, в тылу на оккупированной территории начинают призывать "резервистов" из числа местного населения на военные сборы. Предпочтении отдают лицам до 35 лет.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Командование российско-оккупационных войск ужесточает требования к боевой подготовке так называемого военнообязанного населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
С этой недели на полигонах "1-го и 2-го армейских корпусов" оккупанты начали проводить сборы, к которым предполагается привлечь максимальное количество "резервистов".
Российские оккупационные администрации довели до руководителей "государственных" учреждений и предприятий требование о запрете трудоустройства мужчин в возрасте до 35 лет без прохождения этих двухнедельных сборов.
Как сообщали новости "Сегодня", за последнюю декаду сентября Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов, значительная часть снарядов предназначена для артиллерии.
А недавно комиссия из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ". Россияне вычислили командиров боевиков, которые обманывали своих кураторов и присваивали деньги.
А тем временем украинские военные не сидят сложа руки – смотрите наш сюжет:
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