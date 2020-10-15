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В "Л/ДНР" мужчин до 35 лет вызывают на военные сборы

15 октября, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты хотят привлечь максимальное количество резервистов

Пока на передовой боевики продолжают обстрелы, в тылу на оккупированной территории начинают призывать "резервистов" из числа местного населения на военные сборы. Предпочтении отдают лицам до 35 лет.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск ужесточает требования к боевой подготовке так называемого военнообязанного населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

С этой недели на полигонах "1-го и 2-го армейских корпусов" оккупанты начали проводить сборы, к которым предполагается привлечь максимальное количество "резервистов".

Российские оккупационные администрации довели до руководителей "государственных" учреждений и предприятий требование о запрете трудоустройства мужчин в возрасте до 35 лет без прохождения этих двухнедельных сборов.

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Как сообщали новости "Сегодня", за последнюю декаду сентября Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов, значительная часть снарядов предназначена для артиллерии.

А недавно комиссия из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ". Россияне вычислили командиров боевиков, которые обманывали своих кураторов и присваивали деньги.

А тем временем украинские военные не сидят сложа руки – смотрите наш сюжет:

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Донбасс разведка военные сборы

Источник: Сегодня

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