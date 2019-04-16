В "Л/ДНР" началась скрытая мобилизация, разрешили задерживать "призывников"
Местные жители возмущены действиями оккупантов, особенно молодежь и старшее поколение
В т.н. "ЛНР" и "ДНР" автивно готовятся к мобилизации. Оккупационные администрации намерены призывать в ряды своих подразделений местных жителей и даже дали разрешение на розыск и задержания "призывников". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, оккупанты под видом командно-штабных учений по "территориальной обороне" планирует скрыто провести очередную мобилизацию на временно оккупированной территории. В частности, до 23 апреля запланировано развертывание т.н. "мобилизационными департаментами ДНР/ЛНР" штабов территориальной обороны.
"До 17 апреля продлятся учения по гражданской обороне с привлечением всех т.н. "республиканских силовых структур". При этом, в ходе указанных мероприятий вводится усиленный административно-полицейский режим с предоставлением т.н. "правоохранительным органам" дополнительных полномочий по розыску и задержанию граждан, избегающих призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск", – сообщает разведка.
В то же время эта мобилизация вызывает возмущение среди местного населения, особенно среди граждан, которые оказались под угрозой призыва в связи с увеличением до 65 лет призывного возраста, молодежи, которую вместо продолжения обучения, призовут на военную службу в ряды боевиков.
Напомним, недавно мы писали, что в "Л/ДНР" устроили "охоту" на призывников. На оккупированных территориях начался т.н. "месячник уточнения учета военнообязанных". В частности, в течение апреля-мая военкоматы, совместно с т.н. "органами МВД", будут проверять наличие приписного состава по месту жительства и трудоустройства.
Также в разведке ранее сообщали, что боевики ради пополнения своих рядов вербуют в войско приезжих в "Л/ДНР". Оккупанты через шантаж и обещания пытаются привлечь на "контракт" новобранцев – как украинцев, так и иностранцев.
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