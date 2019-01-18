В "Л/ДНР" начался новый военный "призыв": кого хотят забрать на фронт

Боевики планируют серьезно взяться за «казаков», чтоб те не смогли сбежать в Россию от «призыва»

Фото: Сегодня

В "Л/ДНР" начался новый военный "призыв": кого хотят забрать на фронт https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/072/a51/5c4072a514aa5.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/072/a51/5c4072a514aa5.jpg 2019-01-18T05:12:00+02:00 Донбасс Боевики планируют серьезно взяться за «казаков», чтоб те не смогли сбежать в Россию от «призыва»

Командование оккупационных войск пытается решить проблему некомплекта своих подразделений и начало новый военный "призыв" для местных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, т.н. "республиканскими военкоматами" начато очередную кампанию по "призыву" населения на военную службу. Боевики хотят призвать лиц, имеющих опыт боевых действий, но которые долгое время избегали службы в составе передовых подразделений российских оккупационных войск под предлогом принадлежности к т.н. "казачьим формированиям".

"В связи с этим ожидается проведение российской оккупационной властью "генеральной регистрации казачков" с обязательством их подписать т.н. "реестровые документы". Это существенно ограничит для этих лиц возможность выезда за пределы временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с целью уклонения от призыва и прохождения военной службы на передовой в составе войск оккупантов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о переформировании боевиками своих подразделений. Оккупанты заставляют молодежь идти в "военкоматы" и заменить уволенных боевиков. Боевики хотят пополнить ряды "молодежью" до 4 февраля.

В то же время военным РФ на Донбассе повысили зарплаты, но они не в восторге. Командование боевиков решило повысить мотивацию своих "воинов", но те испугались неотвратимого наказания за военные преступления.

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