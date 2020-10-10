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В "Л/ДНР" нагрянула проверка из России: разведка сообщила детали

10 октября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Командиров оккупационных войск ждет неприятный сюрприз

Недавно Россия приводила боевиков в полную боеготовность, а теперь на оккупированные территории заехала комиссия Генерального штаба РФ для проверки офицеров войска боевиков.

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Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Стало известно, что российское командование усиливает контроль над деятельностью командного состава соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе.

На этой неделе в войсках противника начала работу комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с целью контроля проведения собрания с командным составом "1-го и 2-го армейских корпусов".

В штабе 8-й армии Южного военного округа ВС России спланировано проведение аттестации офицеров на соответствие занимаемым должностям по итогам боевой подготовки российских оккупационных войск в этом году.

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Как сообщали новости "Сегодня", за последнюю декаду сентября Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов, значительная часть снарядов была предназначена для артиллерии.

А недавно комиссия из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ". Россияне вычислили командиров боевиков, которые обманывали своих кураторов и присваивали деньги.

А тем временем украинские военные тоже не сидят сложа рук – смотрите наш сюжет:

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Россия комиссия проверка Донбасс

Источник: Сегодня

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