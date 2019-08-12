Население "Л/ДНР" пугают "наступлением" ВСУ: разведка раскрыла замысел оккупантов

/ Фото: Сегодня

Оккупационные власти снова начали забивать головы жителям Донбасса пропагандой ради привлечения людей на военные сборы. В ход пошли "любимые" фейки о наступлении украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупационные администрации активизировали меры по формированию антиукраинских настроений среди населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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В частности, возросло количество распространения провокационных заявлений и фейковых сообщений о деятельности ВСУ. При этом для оправдания собственных нарушений режима прекращения огня и проведения внеплановых мобилизационных тренировок, оккупанты через подконтрольные пропагандистские СМИ распространяют недостоверную и искаженную информацию о подготовке подразделений Объединенных сил к проведению наступательной операции.

В то же время в соединениях и частях "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ" в постоянной боевой готовности содержатся дежурные бронегруппы, командование которых осуществляет рекогносцировку новых маршрутов выдвижения для обеспечения поддержки своих передовых подразделений в случае обострения обстановки.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики усиленно готовят артиллерию. Противник цинично продолжает прикрываться мирным населением и размещает орудия и минометы вблизи домов.

А тем временем на передовой боевики продолжают нарушать режим прекращения огня и изучают поведение бойцов украинской армии. Подробнее смотрите в сюжете:

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