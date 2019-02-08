В "Л/ДНР" отрабатывают подготовку к наступлению: появились тревожные разведданные
Из РФ на Донбасс приехала комиссия для контроля военных учений российских войск
Россия не только перебрасывает на Донбасс технику, но и проводит усиленно подготовку боевиков к наступательным действиям. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.
Командование ВС РФ продолжает наращивание оперативных возможностей группировок российских оккупационных войск, развернутых на оккупированных территориях Донбасса. В частности, в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" активизировано проведения мероприятий боевой подготовки подразделений.
"Установлено, что с 4 февраля на полигонах российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начато проведение внеплановых батальонных тактических учений, сборов с командирами батальонов/дивизионов и тренировки с корректировщиками артиллерийского огня соединений и частей "1 и 2 АК" с выполнением практических стрельб. Особенностью проведения мероприятий боевой подготовки является отработка вопросов "действий подразделений в наступлении", – сообщает разведка.
Отмечается, что за подготовкой боевиков следит комиссия из штаба командования Сухопутных войск ВС РФ, находящаяся в "Л/ДНР".
Напомним, как недавно заявлял командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, ВСУ способны дать отпор России. Он отметил, что войска из состава Объединенных сил регулярно проводят боевую подготовку и стали намного сильнее.
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