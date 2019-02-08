В "Л/ДНР" отрабатывают подготовку к наступлению: появились тревожные разведданные

Из РФ на Донбасс приехала комиссия для контроля военных учений российских войск

Фото: Минобороны РФ

В "Л/ДНР" отрабатывают подготовку к наступлению: появились тревожные разведданные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c17/b80/5c5c17b809114.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c17/b80/5c5c17b809114.jpg 2019-02-08T05:15:00+02:00 Донбасс Из РФ на Донбасс приехала комиссия для контроля военных учений российских войск

Россия не только перебрасывает на Донбасс технику, но и проводит усиленно подготовку боевиков к наступательным действиям. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Командование ВС РФ продолжает наращивание оперативных возможностей группировок российских оккупационных войск, развернутых на оккупированных территориях Донбасса. В частности, в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" активизировано проведения мероприятий боевой подготовки подразделений.

"Установлено, что с 4 февраля на полигонах российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начато проведение внеплановых батальонных тактических учений, сборов с командирами батальонов/дивизионов и тренировки с корректировщиками артиллерийского огня соединений и частей "1 и 2 АК" с выполнением практических стрельб. Особенностью проведения мероприятий боевой подготовки является отработка вопросов "действий подразделений в наступлении", – сообщает разведка.

Отмечается, что за подготовкой боевиков следит комиссия из штаба командования Сухопутных войск ВС РФ, находящаяся в "Л/ДНР".

Напомним, как недавно заявлял командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, ВСУ способны дать отпор России. Он отметил, что войска из состава Объединенных сил регулярно проводят боевую подготовку и стали намного сильнее.

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