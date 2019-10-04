В "Л/ДНР" приказали увольнять боевиков: стала известна причина

У оккупантов и так проблемы с комплектацией своего войска, а теперь еще и увольняют бойцов

/ Фото: Сегодня

Россия пытается ускорять "паспортизацию" Донбасса и в связи с этим увольняет боевиков из рядов войск "1-го и 2-го армейских корпуса (т.н. "ДНР и ЛНР")", которые отказываются получать российское гражданство. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, в частях и подразделениях "1-го и 2-го АК ВС РФ" продолжается так называемая "паспортизация" боевиков (процесс выдачи российских документов).

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"Согласно распоряжению органов управления обоих "корпусов", военнослужащие "1-го и 2-го АК ВС РФ", которые не подали заявление на получении паспорта гражданина РФ до 1 октября, должны быть уволены с воинской службы", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты угрожают боевикам Донбасса за отказ от российских паспортов. Оккупационные администрации разыскивают боевиков, у которых на руках все еще украинские паспорта.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

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