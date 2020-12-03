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В "Л/ДНР" с 2021 года хотят ввести срочную службу: как отреагировали "военнообязанные"

3 декабря, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У боевиков серьезные проблемы с комплектацией войска, никто не хочет идти воевать

Недавно в т.н. ДНР и ЛНР проходили военные сборы, после которых оккупанты задумались над введением на оккупированной части Донбасса срочной военной службы уже со следующего года. Вот только местные жители уже дали понять – будут "косить" всеми способами.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование продолжает прилагать усилия по поддержанию в готовности к применению оккупационных войск на Донбассе. В связи с низким уровнем укомплектованности личным составом "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оккупанты рассматривают вопрос о введении с января 2021 года призыва на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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Для изучения отношения т.н. военнообязанных к прохождению срочной службы в соединениях и частях "1 и 2 АК" во время мобилизационных сборов 23-29 ноября был проведен анонимный опрос "резервистов":

  • выразили желание пойти на военную службу 15% опрошенных;
  • будут оказывать сопротивление всеми способами около 50%;
  • попытаются выехать из ОРДЛО около 25%;
  • попытаются откупиться или "откосить" 10%.

Как сообщали новости "Сегодня", сейчас на Донбассе всего численность оккупационных войск 35 тысяч человек, из них около трех тысяч – российские кадровые военные. Но у России все равно возникла проблема с комплектацией войск.

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Донбасс призыв разведка

Источник: Сегодня

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