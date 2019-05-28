В "Л/ДНР" с боевиков принудительно собирают деньги на российские паспорта

На оккупированных территориях опасаются, что в случае обострения ситуации на фронте, новые "россияне" дезертируют в РФ

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Ранее уже сообщалось, что боевики не хотят получать российские паспорта, а теперь командование принудительно собирает с них деньги для оформления гражданства РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории активизировали меры по оформлению российских паспортов местным жителям т.н. "первоочередной категории" (сотрудникам оккупационных администраций, "государственных" учреждений и силовых структур, в т.ч. боевикам).

"В частности, командиры подразделений российско-оккупационных войск в принудительном порядке собирают средства с подчиненного личного состава с целью выполнения распоряжения командования по паспортизации. При этом, получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит значительно дороже, чем оплата их официального оформления. В то же время, среди местного населения ходят опасения, что в случае возобновления активных боевых действий большинство новоявленных "граждан РФ" дезертируют на российскую территорию", – сообщает разведка.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что Россия скрыла важную деталь с паспортами для Донбасса от местных жителей. Оказывается, что жители ОРДЛО не далеко смогут уехать с этими паспортами.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". 1 мая Путин подписал еще один указ о российских паспортах для всех украинцев.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В тоже время Кабмин признал недействительными паспорта, которые Россия выдает жителям Донбасса. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство обратится к государствам-партнерам с просьбой принять аналогичные решения и также признать недействительными подобные "фейковые" документы.

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