В "Л/ДНР" серьезно поссорились боевики – более 10 пострадавших

В рядах противника становится все больше проблем, а на этот раз все случилось из-за уголовников и дезертиров

Фото: Сегодня

У боевиков растет количество небоевых потерь. Даже в тылу противник умудрился перебить друг друга из-за ссоры. 15 апреля произошла массовая драка с более 10 пострадавшими. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. При этом, под руководством российских инструкторов активизированы тренировки подразделений т.н. "МГБ и МВД" по выполнению задач в случае введения т.н. "правового режима".

Вместе с тем, сборы различных подразделений т.н. "республиканских силовых структур" для совместных тренировок и их расположение для проживания на территории специально оборудованных баз, приводит к многочисленным конфликтам среди личного состава.

"15 апреля с.г. в результате драки между представителями различных подразделений специального назначения "МГБ и МВД" более десяти человек получили ранения, трое госпитализированы. Одной из причин конфликтов стало привлечение к совместным тренировкам личного состава т.н. "правоохранительных органов" и лиц, призванных на военную службу, которые освободились после отбывания наказания за совершение преступлений, в т.ч. за дезертирство", – сообщили в разведке.

Напомним, недавно в одном из подразделений врага произошло ЧП – боевик "Ворон" перестрелял своих и подорвал себя гранатой. Командир батальона, где произошло убийство, решил скрыть преступление и обвинил во всем ВСУ.

А в декабре прошлого года на Донбассе российский офицер застрелил двух подчиненных, ставших свидетелями его преступных действий против гражданского лица. Но такие случаи не единичны, были и другие проблемы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В "Л/ДНР" серьезно поссорились боевики – более 10 пострадавших". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"