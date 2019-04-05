В "Л/ДНР" устроили "охоту" на призывников – разведка

Свои действия боевики прикрывают рейдами по поиску дезертиров и военных преступников

Фото: Сегодня

В "Л/ДНР" устроили "охоту" на призывников – разведка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/730/6e7/5ca7306e79c8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/730/6e7/5ca7306e79c8b.jpg 2019-04-05T13:40:27+03:00 Донбасс Свои действия боевики прикрывают рейдами по поиску дезертиров и военных преступников

Российско-оккупационная администрация на оккупированных территориях Донбасса начала мероприятия по учету военнообязанных, которые могут быть призваны на службу в незаконные военизированные формирования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Так, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начался т.н. "месячник уточнения учета военнообязанных". В частности, в течение апреля-мая военкоматы, совместно с т.н. "органами МВД", будут проверять наличие приписного состава по месту жительства и трудоустройства.

"При этом, под видом проведения рейдов по поиску дезертиров и военных преступников, задерживаются для "выяснения обстоятельств" все лица призывного возраста, которые не смогут документально подтвердить пребывание на воинском учете", – сообщает разведка.

Кроме того, в населенных пунктах оккупированной территории Донбасса под видом поиска незарегистрированного оружия, боеприпасов и наркотических веществ, уже начато т.н. "фильтрационные мероприятия", которые направлены на выявление неучтенных лиц для призыва на военную службу.

Как недавно мы писали, в "Л/ДНР" сгоняют "бюджетников" на военные сборы. Уже с 23 марта на базе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" проводится ряд мобилизационных мероприятий.

Также в разведке ранее сообщали, что боевики ради пополнения своих рядов вербуют в войско приезжих в "Л/ДНР". Оккупанты через шантаж и обещания пытаются привлечь на "контракт" новобранцев – как украинцев, так и иностранцев.

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