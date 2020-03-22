Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

В "Л/ДНР" заехали новые офицеры из России, но их ждал неприятный сюрприз

22 марта, 05:17

Сергей Мартынец

В Л/ДНР снова активизируют призыв из-за нехватки "пушечного мяса"

В т.н. "ДНР" и "ЛНР" проходит ротация командного состава, и новоприбывшие из России на оккупированные территории офицеры обнаружили массовое дезертирство российских наемников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На текущей неделе в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" ВС РФ продолжалась ротация командного состава кадровых российских офицеров. В ходе приема-передачи должностей новыми командирами подразделений выявлены многочисленные факты незаконного отсутствия российских наемников, которые в течение этого года самовольно оставили место службы, а по данным учета якобы находятся в командировках, на лечении и отпусках.

Командование российских оккупационных войск пытается срочно устранить выявленные проблемы некомплекта личного состава, в первую очередь в подразделениях, выполняющих задачи на линии соприкосновения. В частности, оккупационные администрации активизировали агитационную работу в тыловых районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по "призыву на военную службу".

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", Россия бросила своих военных в "ЛДНР" из-за коронавируса. Российское командование приостановило ротацию своих войск на Донбассе, в связи с чем российские военные стали дезертировать прямо с оружием в руках.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

А недавно на оккупированных территориях проходили масштабные проверки оккупационных войск. Боевики даже попытались повлиять на комиссию из РФ, чтобы на "Л/ДНР" Россия выделила больше денег.

Смотрите также признание бывшего командира террористического батальона "Восток" Александра Ходаковского, как боевики убивали мирных жителей на Донбасе:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс разведка офицеры дезертиры российские военные

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Будет большой удар по боеспособности ВСУ: эксперт рассказал о новой угрозе на Донбассе
Будет большой удар по боеспособности ВСУ: эксперт рассказал о новой угрозе на ДонбассеУкраина
В Минске договорились о прямых переговорах с
В Минске договорились о прямых переговорах с "ЛДНР" – СМИПолитика
Суд по MH17: есть ли шанс привлечь Путина к ответственности
Суд по MH17: есть ли шанс привлечь Путина к ответственностиУкраина
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличия
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличияУкраина
Отомстили за
Отомстили за "Урал": под Мариуполем ВСУ подбили грузовик боевиковДонбасс
Доброволец Данил Турчин:
Доброволец Данил Турчин: "Я поехал воевать, что оставалось? У меня дом забрали, жизнь забрали…"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...