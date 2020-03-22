В "Л/ДНР" заехали новые офицеры из России, но их ждал неприятный сюрприз

В т.н. "ДНР" и "ЛНР" проходит ротация командного состава, и новоприбывшие из России на оккупированные территории офицеры обнаружили массовое дезертирство российских наемников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На текущей неделе в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" ВС РФ продолжалась ротация командного состава кадровых российских офицеров. В ходе приема-передачи должностей новыми командирами подразделений выявлены многочисленные факты незаконного отсутствия российских наемников, которые в течение этого года самовольно оставили место службы, а по данным учета якобы находятся в командировках, на лечении и отпусках.

Командование российских оккупационных войск пытается срочно устранить выявленные проблемы некомплекта личного состава, в первую очередь в подразделениях, выполняющих задачи на линии соприкосновения. В частности, оккупационные администрации активизировали агитационную работу в тыловых районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по "призыву на военную службу".

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия бросила своих военных в "ЛДНР" из-за коронавируса. Российское командование приостановило ротацию своих войск на Донбассе, в связи с чем российские военные стали дезертировать прямо с оружием в руках.

А недавно на оккупированных территориях проходили масштабные проверки оккупационных войск. Боевики даже попытались повлиять на комиссию из РФ, чтобы на "Л/ДНР" Россия выделила больше денег.

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