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В Лисичанске произошел взрыв на заводе: погибла женщина

Сегодня, 13:37

По данным спасателей, произошел взрыв технологического оборудования

Иллюстрация. Фото: Вместе
Иллюстрация. Фото: Вместе.

В Луганской области на территории завода по производстве желатина, произошел взрыв, который разрушил стену фасада, в результате которого погибла женщина.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, взорвалось технологическое оборудование в цеху по производству костного клея.

"Во время разбора завала найдена погибшая женщина, работница предприятия", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновицкой области произошел крупный пожар в цехах сахарного комбината в селе Кострижовка Заставнивского района. Пожар начался около полудня, были слышны взрывы. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при демонтаже.

Напомним, ранее, 21 марта, на заводе компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн прогремел взрыв, в результате которого погибли 78 человек. Он был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.

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Тег взрыв, завод, луганская область

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