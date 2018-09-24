В "ЛНР" боевик Славик в шутку рванул гранату – ранены четыре человека

Офицер ВСУ показал фото "чудо-воина", который пришел в гости и чуть не угробил всю семью

На оккупированной территории Луганской области боевик т.н. "ЛНР" по неосторожности взорвал гранату РГД-5, из-за чего ранил четверых человек. Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Отмечается, что "воин ЛНР" пришел в гости и чуть не убил хозяев и себя.

"Сидели по-народному, ну по-дырляндски... с боярышником, гранатами и под музончик. А потом под воздействием великого напитка русских "воинов" Славик решил пошутить и рванул эргэдэху (РГД-5). Воины Дырляндии, берите пример со Славика, сразу затрехсотил (ранил) четверых братушань", – написал "Штирлиц".

Отметим, что в т.н. "МЧС ЛНР" также сообщали об этом инциденте, который произошел в поселке Георгиевка Лутугинского района.

Боевики подтвердили, что от взрыва гранаты пострадали четыре человека – две женщины и двое мужчин. Сообщается, что мужчины и одна женщина находятся в тяжелом состоянии, еще одна женщина получила ранения средней тяжести.

Также мы писали, как пьяный боевик "проверил" бронежилет на пробиваемость. "Воин" выпустил в себя пять пуль, две из которых стали смертельными.

Ранее "Штирлиц" сообщал, что количество "небоевых потерь" в рядах "ДНР" резко увеличилось. На оккупированной территории зафиксированы суициды в бандформированиях, смерти из-за пьянства и ДТП. Отмечается, что оккупанты часто так выясняют отношения между собой, что приводит к гибели.