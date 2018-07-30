В "ЛНР" давно такого не видели: "Доктор смерть" сообщил о потерях боевиков

В одну из больниц Сорокино (бывший Краснодон) на оккупированной территории Луганской области доставили очередных убитых боевиков. Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Twitter.

По его словам, трупы боевиков удалось доставить только спустя пару дней.

"В Краснодон (сейчас Сорокино ред.) в сумерках привезли 3-5 трупов, огнестрелы, 1-2 суточной давности! Проходят как "военнослужащие народной милиции ЛНР". Персонал такого давно не помнит: но велено заткнуться и объяснили, что это "с севера, с фронта". А не в Луганск и не в Стаханов – потому что "так надо", – написал Чернов.

Возможно, этих мертвых "воинов" забрали с поля боя после попытки штурма вблизи Крымского, где и ВСУ и боевики понесли серьезные потери. 28 июля вражеская ДРГ попыталась захватить одну из позиций украинских военных, но нарвалась на жесткую "ответку". В итоге были убиты четверо боевиков и шестеро получили ранения.

Как сообщалось на днях, на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на своих же минах. Противник активно усиливает свою оборону, минирует местность и в итоге сам поплатился за это. Мало того, что погибли диверсанты, так еще и саперная группа, которая их провожала.