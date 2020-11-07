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В "ЛНР" и "ДНР" готовятся к масштабным учениям: в разведке сообщили детали

7 ноября, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник завершает развертывание запасных командных пунктов и оборудование полевых лагерей

Пока на фронте продолжаются обстрелы позиций ВСУ, в тылу противник готовится к масштабным военным учениям под присмотром российского командования.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оперативной группировки российских оккупационных войск идет подготовка к командно-штабным учениям на местности, в том числе с привлечением сил территориальной обороны.

Маневры будут проводиться 10-14 ноября под видом "плановых комплексных тренировок органов гражданской обороны". Наряду с органами управлений и войсками к КШУ будут привлекаться другие "силовые структуры", а также т.н. "органы государственного управления и местного самоуправления" оккупационных администраций.

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В рамках подготовки к КШУ отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены на полигоны. Противник завершает развертывание запасных командных пунктов "1 и 2 АК", оборудование полевых лагерей. Кроме того, идет подготовка к приему военнослужащих запаса.

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Контроль мероприятий осуществляют комиссии штабов "1, 2 АК" и 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия перебросила на Донбасс большую партию оружия. Оккупанты не только подкидывают боевикам боеприпасы, но и поставляют более современные танки.

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Донбасс разведка боевики учения

Источник: Сегодня

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