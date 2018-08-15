В "ЛНР" начали охоту на украинских патриотов

В Луганской области так называемое "Министерство госбезопасности ЛНР" начало провоцировать представителей разных общественных организаций, пытаясь выявить патриотов Украины. Об этом сообщил народный депутат, координатор центра "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

По его данным, оккупанты в общении с активистами организаций, действовавших в регионе до начала боевых действий, призывали распространять украинскую символику и листовки.

"Такие действия направлены на выявление согласных на подобную деятельность членов общественных организаций с последующими арестами по подозрению в шпионаже или склонением к негласному сотрудничеству по выявлению проукраински настроенных граждан в обмен на не привлечение к ответственности", – написал Тымчук.

Напомним, ранее мы сообщали о стягивании боевиками в оккупированный Донецк живой силы и военной техники. По мнению Тымчука, эти перемещения могут свидетельствовать о подготовке провокаций со стороны оккупантов.

Также мы писали о том, что боевики повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.

Между тем, за прошлые сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного вооружения.