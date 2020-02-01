В "ЛНР" пропал боевик Рафаэль Лусварги, которого обменяла Украина

Рафаэль Лусварги. Фото: facebook.com/permalink.php

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков и попал под обмен в конце прошлого года, пропал на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, ссылаясь на СМИ боевиков.

В частности, в сообщениях говорится, что Лусварги перевели из больницы в общежитие, он, "не дождавшись выплаты денежного пособия, без средств к существованию ушел в неизвестном направлении". Лусварги якобы предупредил соседей о своем уходе, но не сказал, куда он направляется.

Фото: @666_mancer

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При этом также пишут о том, что бразилец "планировал продолжать духовные поиски в буддистском храме".

Вместе с тем информацию об исчезновении Лусварги уже активно обсуждают в соцсетях.

"Обратно в Бразилию пошел", "Кажется, найдет Нирвану в ближайшей шахте", – пишут пользователи.

Напомним, Рафаэль Лусварги был задержан 4 мая 2018 года активистами организации "C14"на территории посольства Бразилии в Киеве. Участники организации отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской. Позднее его приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций "ЛДНР" и не предусмотренных законом вооруженных формирований. Приговор вступил в законную силу31 июля 2019 года Лусварги отбыл в место отбывания наказания, однако 29 декабря 2019 года в рамках обмена украинская сторона передала бразильца "ЛНР".

Об обмене смотрите в сюжете:

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