В "ЛНР" три пьяных боевика попали в ДТП, один в коме: появились подробности
В аварию попали начальники продовольственной и вещевой служб, а также представитель т.н. "МГБ ЛНР"
В оккупированной Кадеевке, что в Луганской области, три боевика в пьяном виде попали в ДТП, один из них в коме. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
Как отмечают боевики, накануне аварии пострадавшие употребляли алкоголь вместе с женщинами, после чего решили переместиться на квартиру ля продолжения веселья, но не доехали.
"19 февраля в г. Кадеевка три представителя российско-оккупационных войск 6 омсп, в т.ч. начальники продовольственной и вещевой служб полка, а также представитель т.н. "МГБ ЛНР", находясь в состоянии алкогольного опьянения, попали в ДТП и в результате столкновения получили многочисленные телесные повреждения (ранения) различной степени тяжести. В настоящее время один из пострадавших (скорее всего начальник продовольственной службы полка) находится с открытой черепно-мозговой травмой в реанимационном отделении больницы в состоянии комы", – написал "Штирлиц".
Как уже сообщал Анатолий Штефан, у боевиков "Л/ДНР" возросло число самоубийств. С начала февраля в подразделениях оккупантов свели счеты с жизнью семеро оккупантов (четверо из них – в т.н. "армии ДНР", еще трое – в "ЛНР").
На фоне того, что ряды оккупационных войск редеют то от пуль украинских воинов, то от небоевых потерь, в "Л/ДНР" начали вербовать боевиков, которых ранее уже выгоняли со службы за правонарушения.
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