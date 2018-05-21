В "ЛНР" взорван стратегический мост: крупный город отрезан от Луганска

Железнодорожный мост между Хрустальным и Луганском был взорван

В Луганской области, на территории, оккупированной боевиками так называемой "ЛНР", был взорван железнодорожный мост, а прямое сообщение между Луганском и Хрустальным (ранее – Красным Лучом) – прервано.

Как сообщили местные жители в социальных сетях, причиной разрушения моста стал подрыв.









Инцидент произошел в районе поселка Ивановка и вначале предполагалось, что причиной обрушения могла стать изношенность переезда, но позже в сети появилось сообщение о том, что мощный взрыв был слышен за многие километры.

Напомним, 19 мая боевики и российские военные обострили ситуацию и получили жесткий ответ. Они 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Также ранее сообщалось, что в течение недели враг понес большие потери на Донбассе, а ВСУ громят боевиков и захватывают их оружие.