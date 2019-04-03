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В Луганске лев набросился на египетского дрессировщика: опубликованы видео

Сегодня, 16:02

В нападении льва на дрессировщика артист считает виновным себя

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay
В Луганске лев набросился на египетского дрессировщика: опубликованы видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fbd/d34/5c7fbdd34de75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fbd/d34/5c7fbdd34de75.jpg Донбасс В нападении льва на дрессировщика артист считает виновным себя

Во время представления в цирке оккупированного Луганска прямо на арене лев напал на египетского дрессировщика. Об этом сообщили местные информационные ресурсы.

От нападения хищника пострадал дрессировщик Хамаду Кута, который привез с собой для выступления 10 животных, которые должны были выступать одновременно.

По его словам, выступление сорвалось из-за того, что животные не успели адаптироваться к местным условиям. Циркач заявил, что обычно после переезда в другой город хищникам выделяют три дня на адаптацию, чтобы они привыкли к запаху и манежу во время репетиций.

Однако на этот раз хищникам пришлось работать на манеже сразу после приезда и в день премьеры произошло нападение на дрессировщика. В результате нападения Хамаду Кута получил повреждение спины, руки и ноги.

На теле пострадавшего остались следы от когтей и клыков, глубиной в четыре сантиметра. В произошедшем дрессировщик винит только себя. Стоит добавить, что, несмотря на нападение, циркач продолжил свое выступление.

Ранее в России во время выступления в цирке-шапито медведь вышел из-под контроля и набросился на дрессировщика. При этом в момент инцидента в момент нападения ведущий призывал, чтобы никто не выбегал из зала, чтобы не провоцировать зверя. Тем временем, два работника цирка били медведя палками, чтобы тот прекратил рвать дрессировщика.

Также мы писали, как в США сотрудница центра по содержанию животных стала жертвой нападения выбравшегося из вольера льва. Мы также писали о случае в Тернопольской области, где лев напал на ребенка на территории одного из развлекательных комплексов.

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Тег луганск, цирк, лев, хищник, дрессировщик

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