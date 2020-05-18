В Луганске медикам предлагают ехать в Москву – работать с больными COVID-19

По словам медиков, в РФ предлагают хорошие деньги, но могут и обмануть

В оккупированном Луганске медикам, работавшим с зараженными коронавирусом людьми, администрация предлагала поработать с больными COVID-19 в российской столице – Москве.

Как рассказал медик, работающий в одном из учреждений города, желающим предлагают контракт и немалые деньги, сообщает "Донбасс.Реалии".

По его словам, врачам предлагают зарплату 100 тысяч рублей (около 35 тысяч гривен) и доплату за месяц: 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч медсестрам и 30 тысяч санитарам (соответственно 28, 18 и 11 тысяч гривен).

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"Предлагают фельдшерам и врачам скорой помощи, терапевтам, медсестрам, даже санитаркам. Упомянутые суммы – это доплата за месяц плюс основная зарплата будет (может, 100-120 тысяч рублей, такой порядок цифр)", – рассказал медик.

Также он добавил, что желающим отправиться на такие "заработки" оформляется командировка – одни говорят, что это работа на все лето, другие – что всего на два месяца.

"Но мало кто соглашается ехать. В целом медики настроены очень скептически. По словам коллеги со скорой, которой предлагали, на скорой другие цифры: надбавка около 25% от зарплаты. Она говорила, что "кидают" – обещают золотые горы, а в реальности не платят. Поэтому она ехать не настроена", - рассказал сотрудник больницы.

В свою очередь медсестра, которая согласилась на этот контракт, призналась, что соблазнилась обещанной суммой.

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"Но в основном люди отказываются. Стоит еще вопрос риска и безопасности медиков. Не хотят ехать также потому, что в Москве не хватает средств защиты и местным врачам приходится покупать это за свои средства, – не знаю, соответствует ли это реальности, но такое мнение среди наших врачей бытует", – добавил медик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Луганске среди сотрудников больницы №4, которая "специализируется" на COVID-19, произошла вспышка коронавируса, и тогда учреждение закрывали на карантин.

Кроме того, по данным украинской разведки, оккупанты тщательно скрывают число инфицированных коронавирусом. В то же время инфекционные отделения больниц переполнены заболевшими гриппом и пневмонией, а врачи в первую очередь оказывают помощь российским военным.

Также стоит напомнить, что журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице. Об условиях лечения, истории заболевания и тяжелых моментах смотрите в нашем сюжете:

Видео: tva.ua

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