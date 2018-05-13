В Луганске произошло жуткое ДТП: в автомобиле были дети

В Луганске, временно неподконтрольном украинскому правительству, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает сайт "Донецкие новости".

Авария произошла недалеко от супермаркета. По словам местных жителей, в результате ДТП пострадал мужчина. Дети, находившиеся в одном из автомобилей, не пострадали.

Напомним, масштабная авария с участием трех автомобилей произошла в Сакском районе аннексированного Россией Крыма. Погиб один человек, еще шесть пострадали.

Не так давно на севере оккупированного Крыма в результате столкновения маршрутного такси и электрички погибли пять человек, еще четверо получили травмы.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о страшной аварии в Кировоградской области, в которой погибли три человека.

Также мы сообщали о печальной статистике с жертвами ДТП в Украине – за первый квартал этого года погибли более 500 человек и почти 5,5 тыс. были травмированы. При том, что по стране эти цифры уменьшились в сравнении с прошлым годом, в девяти регионах отмечен рост ДТП с тяжкими последствиями.



