В Луганске восстановили мобильную связь

На заседании Трехсторонней контактной группы будут обсуждать восстановление связи и в Донецке

Компания оператора Vodafone Ukraine восстановила мобильную связь в Луганске. Об этом написала на своей странице в Facebook PR-директор компании Виктория Рубан.

"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире", – говорится в сообщении.

Напомним, что 22 февраля компания сообщила об обрыве волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь в Луганской области.

"А 28 февраля идем в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. На повестке дня обсуждение ситуации со связью в Донецке", – добавила представительница оператора.

А тем временем люди в соцсетях просят восстановить связь с Донецком.

Как известно, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 11 января отсутствует мобильная связь украинского телеком-оператора. У многих возникли проблемы не только с мобильной связью с родными, но и с интернет-банкингом. Из-за отсутствия связи невозможно обналичить деньги с банковских карт, пополнить счета или сделать денежный перевод.

Также мы писали о том, что, по одной из версий, перебои связи организовали сами боевики, чтобы взять под "внешний контроль" расположенные на их территории мощности оператора.