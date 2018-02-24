В Луганске восстановили мобильную связь
На заседании Трехсторонней контактной группы будут обсуждать восстановление связи и в Донецке
Компания оператора Vodafone Ukraine восстановила мобильную связь в Луганске. Об этом написала на своей странице в Facebook PR-директор компании Виктория Рубан.
"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире", – говорится в сообщении.
Напомним, что 22 февраля компания сообщила об обрыве волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь в Луганской области.
"А 28 февраля идем в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. На повестке дня обсуждение ситуации со связью в Донецке", – добавила представительница оператора.
А тем временем люди в соцсетях просят восстановить связь с Донецком.
Как известно, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 11 января отсутствует мобильная связь украинского телеком-оператора. У многих возникли проблемы не только с мобильной связью с родными, но и с интернет-банкингом. Из-за отсутствия связи невозможно обналичить деньги с банковских карт, пополнить счета или сделать денежный перевод.
Также мы писали о том, что, по одной из версий, перебои связи организовали сами боевики, чтобы взять под "внешний контроль" расположенные на их территории мощности оператора.
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