Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

В Луганской области авто спасателей попало в ДТП, есть пострадавшие (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
16 августа, 13:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Водителя автомобиля ГСЧС госпитализировали в травматологическое отделение больницы Северодонецка
Автомобиль ГСЧС перевернулся. Фото: коллаж "Сегодня"
Автомобиль ГСЧС перевернулся. Фото: коллаж "Сегодня"

В Северодонецке Луганской области автомобиль ГСЧС попал в аварию. В результате два человека получили травмы.

Реклама

Об этом сообщает пресс-секретарь полиции области Татьяну Погукай на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в воскресенье, 15 августа, в 15:35 правоохранители получили сообщение о том, что по улице Новикова перевернулся автомобиль ГСЧС.

"На месте происшествия следователи установили, что автомобиль ГСЧС "МАЗ", которым управлял 42-летний водитель, двигался на вызов по улице Новикова в направлении улицы Курчатова. Вблизи дома №13 по улице Новикова, неустановленный на данный момент автомобиль светлого цвета, который двигался в попутном направлении, совершил маневр – поворот, из-за чего водитель специального автомобиля совершил экстренное торможение, выехал с дорожного полотна и перевернулся", – сообщила Погукай.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля ГСЧС госпитализирован в травматологическое отделение больницы Северодонецка, а 35-летней фельдшеру-спасателю оказана медицинская помощь.

Реклама

Читайте также:

В Одесской области в ДТП погибло трое полицейских, один ранен

Уголовное производство открыли по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
  • нарушение правил маневрирования – 22%
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
  • пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два авто слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

Реклама

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Дашборд
В тренде
Тесты
Показать больше
Истории про спорт
Больше историй
психология азарта
Больше советов
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-2019 в Украине
417 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Как вентиляция воздуха дома защитит от COVID-19
Спроси у доктора
Петраков - тренер сборной. Ваше мнение?
Новый тренер сборной
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Бархатный сезон
Где тепло на море осенью
Узнать
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Натали Портман для Vogue China
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Где Украина? Узнай!
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Гороскоп на август
Для всех знаков зодиака
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Украина
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять