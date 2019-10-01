В Луганской области без света могут остаться более миллиона людей

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В Луганской области люди могут остаться без света: есть вероятность, что поставщики газа закрутят вентиль для Луганской теплоэлектростанции.

На "голубое топливо" ТЭС перешла из-за нехватки угля – ранее его завозили из России, но позже Москва заблокировала поставки. Без света могут остаться более миллиона украинцев. Какой выход – узнавали корреспонденты "Сегодня".

"Еще летом возникла проблема с поставкой угля на эту станцию. И ​​правда, что сейчас она вынуждена была использовать для выработки электроэнергии газ. Могу сказать, что ни без света, ни без тепла люди, конечно, не останутся. Мы сейчас ищем формат, что в данном случае правильно сделать", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Платить за газ полную цену предприятие не может, и руководство станции просит специальных цен.

"Снижение стоимости газа для этой ТЭС – это один из вариантов решения вопроса, мы уже вышли повторно с предложением к правительству о снижении цены на газ для Луганской ТЭС. Если такое решение будет принято, то это станет решением, которое позволит избежать области веерных отключений", – сообщил директор департамента ЖКХ Луганской областной государственной администрации Виталий Сурай.

Если Луганскую ТЭС остановят, люди могут остаться в темноте и холоде.

"Это же градообразующее предприятие! Если бы не было этой станции, не было бы тут нас и города не было бы! Мы за счет этой станции здесь все и держимся", – рассказал один из жителей города Счастье.

"Это ж не только мы зависим от этого света, значит надо как-то глубже вмешиваться в эту проблему", – считает другой горожанин.

У чиновников есть еще один вариант.

"Мы обращаемся к правительству, обращаемся к представителю трехсторонней контактной группы Кучме по восстановлению переговорного процесса, по восстановлению поставки угля марки "А" на теплоэлектростанцию, которое завозилось до 1 июня из шахты, которая находится на территории Ростовской области Российской Федерации", – говорит директор департамента ЖКХ Луганской областной государственной администрации Виталий Сурай.

О чем договорятся энергетики с поставщиками газа, станет известно уже в ближайшее время. А вот как вывести регион из-под угрозы постоянных отключений – вопрос открытый.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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