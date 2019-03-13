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В Луганской области будут судить членов группировки, похищавшей людей

Сегодня, 16:24

По данным следствия, в 2014 году похитители лишили свободы шесть человек

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Facebook
В Луганской области будут судить членов группировки, похищавшей людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/912/324/5c89123246971.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/912/324/5c89123246971.jpg Донбасс По данным следствия, в 2014 году похитители лишили свободы шесть человек

В Луганской области перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которых подозревают в том, что в 2014 году они занимались похищениями людей в Северодонецке. Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Татьяна Погукай.

"Полиция Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, которая в 2014 году лишала людей свободы", – говорится в сообщении.

По ее словам, в ходе следствия была задокументировала деятельность группировки, в которую входили пять человек. Выяснилось, что с июня 2014 года по конец июля 2014 года, угрожая огнестрельным оружием и применяя физическое насилие, лишили свободы шестерых жителей Северодонецка.

Во время проведения обысков у подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2024 патрона различного калибра, ручные осколочные боевые гранаты (РГД, РГН) и реактивные противотанковые гранаты (РПГ).

Членам преступной группировки инкриминируются обвинения по статьям "заговор, направленный на планирование, подготовку агрессивной войны, ведение агрессивных военных действий", "незаконное лишение свободы и похищение человека", "незаконный договор, объектом которой является человек" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

Ранее в столице был объявлен план "Перехват" после того, как неизвестные посреди улицы похитили прохожего.

Также сообщалось, что в январе неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

Кроме того, мы писали о похищении 12-летней девочки в Днепре, которую вооруженный пистолетом сожитель ее матери четыре часа удерживал в квартире.

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Тег суд, похищение, опг, луганская область

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