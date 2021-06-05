Українська
$ 27,34
33,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В Луганской области девочка-подросток сорвалась с высоты. Подробности трагедии

5 июня, 15:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полицейские устанавливают обстоятельства трагического происшествия, которое привело к смерти несовершеннолетней

В городе Лисичанск Луганской области погибла 13-летняя девочка. Она упала с заброшки и от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, погибшая вместе со своим 16-летним товарищем гуляли по заброшенному зданию на ул. Глинки. Поднявшись на 2-й-3-й этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

Полиция начала уголовное производство. Фото: ГУНП

Полиция начала уголовное производство. Фото: ГУНП

В рамках уголовного производства, начатого по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", проводятся следственные действия.

Реклама

"Обращаемся к родителям и всем взрослым – поговорите со своими детьми об опасностях, которые могут их ожидать в недостроях, разрушенных сооружениях и промзонах. В случае, если вы увидели несовершеннолетних в потенциально опасных местах, сделайте замечание или позвоните в полицию "102", – добавили в полиции.

В тренде
"Произойдет то же самое, что и в Казани". В Харькове школьник записал ТikTok с угрозой (видео)

Ранее мы сообщали, чтово Львовской области погиб школьник на экскурсии у водопада.

Также напомним, в Черкассах умер мальчик, который получил пулю на занятии в тире.

Все, что происходило в стране и мире сегодня, – смотрите в нашем выпуске.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ожоги, переломы и внутреннее кровотечение: боец
Ожоги, переломы и внутреннее кровотечение: боец "Азова" разбился на мотоциклеУкраина
Гармаш: Лукашенко де-факто признал
Гармаш: Лукашенко де-факто признал "ЛНР" и "ДНР"Власть
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по Донбассу
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по ДонбассуЕвросоюз
Впервые за долгое время. На Донбассе за сутки ни одного обстрела
Впервые за долгое время. На Донбассе за сутки ни одного обстрелаДонбасс
Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из
Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из "ДНР"Донбасс
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фото
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фотоВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять