В Луганской области девочка-подросток сорвалась с высоты. Подробности трагедии

В городе Лисичанск Луганской области погибла 13-летняя девочка. Она упала с заброшки и от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, погибшая вместе со своим 16-летним товарищем гуляли по заброшенному зданию на ул. Глинки. Поднявшись на 2-й-3-й этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

Полиция начала уголовное производство. Фото: ГУНП

В рамках уголовного производства, начатого по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", проводятся следственные действия.

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"Обращаемся к родителям и всем взрослым – поговорите со своими детьми об опасностях, которые могут их ожидать в недостроях, разрушенных сооружениях и промзонах. В случае, если вы увидели несовершеннолетних в потенциально опасных местах, сделайте замечание или позвоните в полицию "102", – добавили в полиции.

Ранее мы сообщали, чтово Львовской области погиб школьник на экскурсии у водопада.

Также напомним, в Черкассах умер мальчик, который получил пулю на занятии в тире.

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