В Луганской области горит заминированная территория: при взрыве ранен мужчина

Пламя охватило лесную подстилку на площади 29 гектаров

Фото: ГСЧС в Луганской области.

В Луганской области возле села Колесниковка Станично-Луганского района на заминированной территории Песчаного лесничества загорелась лесная подстилка. Уже прогремел первый взрыв, пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Из-за того, что охваченная огнем территория заминирована, пожар до сих пор не тушили. Пламя уже распространилось на площади около 20 гектаров. Кроме того, во время опахивания места пожара прогремел взрыв. В результате инцидента получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

Сейчас пиротехники работают над разминированием местности. Утром, как сообщили спасатели, на место пожара направили 110 человек и 25 единиц техники.

Напомним, 30 июня вблизи сел Широкино и Бердянское, в районе проведения ООС, произошел масштабный пожар, в результате чего детонировали не разорванные снаряды. По словам руководителя военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олега Прилипко, не исключается вариант диверсии.

Кроме того, ранее масштабный пожар произошел в Донецкой области. Горели два смежных поля площадью 200 га.

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