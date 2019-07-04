В Луганской области горит заминированная территория: при взрыве ранен мужчина
Пламя охватило лесную подстилку на площади 29 гектаров
В Луганской области возле села Колесниковка Станично-Луганского района на заминированной территории Песчаного лесничества загорелась лесная подстилка. Уже прогремел первый взрыв, пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Из-за того, что охваченная огнем территория заминирована, пожар до сих пор не тушили. Пламя уже распространилось на площади около 20 гектаров. Кроме того, во время опахивания места пожара прогремел взрыв. В результате инцидента получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.
Сейчас пиротехники работают над разминированием местности. Утром, как сообщили спасатели, на место пожара направили 110 человек и 25 единиц техники.
Напомним, 30 июня вблизи сел Широкино и Бердянское, в районе проведения ООС, произошел масштабный пожар, в результате чего детонировали не разорванные снаряды. По словам руководителя военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олега Прилипко, не исключается вариант диверсии.
Кроме того, ранее масштабный пожар произошел в Донецкой области. Горели два смежных поля площадью 200 га.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Луганской области горит заминированная территория: при взрыве ранен мужчина". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в Хмельницком: спасатели эвакуировали жителей пятиэтажки
Из горящих квартир вывели шестерых жильцов, а 23 человек эвакуировали из соседних помещений
В Литве горят 12 гектаров торфяника: пожарные просят помощи у военных
Ближайший источник воды находится в километре от места возгорания