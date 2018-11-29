В Луганской области грузовик протаранил три легковушки

Сегодня, 00:42

В результате погибли два человека, еще пятеро получили ранения


lg.npu.gov.ua

lg.npu.gov.ua

lg.npu.gov.ua

lg.npu.gov.ua

В городе Сватово Луганской области на автомобильном мосту через реку Красна грузовик столкнулся с легковушками, погибли два человека. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Луганской области.

Водитель грузового автомобиля FAW, который был загружен песком, столкнулся с ГАЗ-2217, Deo и Suzuki Vitara, которые двигались в попутном направлении и перед мостом остановились на запрещающий свет светофора (на мосту ведутся ремонтные работы и движение регулируется светофорами).

В результате погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

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Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, утром 21 ноября образовалась многокилометровая пробка на Одесской трассе под Киевом. На дороге "Газель" врезалась в лесовоз. В аварии пострадали водитель и пассажир "Газели", их госпитализировали.

Кроме того, 19 ноября возле Ворзеля на Варшавском шоссе произошло ДТП, в результате которого перевернулся грузовик. В аварии столкнулись грузовик и фура.
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Источник:

"Сегодня"

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