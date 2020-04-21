Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В Луганской области из-за вспышки коронавируса изолировали село: подробности

21 апреля, 14:36

Тина Наринецкая

В регионе уже зафиксировали 25 случаев коронавируса

В Луганской области в селе Варваровка Кременского района обнаружили пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из-за этого въезд в населенный пункт ограничили, заявил на брифинге в Северодонецке заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко.

"Накануне пасхальных праздников поступила информация о вспышке заболевания в этом населенном пункте. Там зарегистрировано 5 больных. Комиссией по противодействию чрезвычайной ситуации принято решение ввести ограничения въезда и выезда из Варваровки", – рассказал он.

На данный момент вокруг села установили три блокпоста на дорогах с покрытием. Чтобы местные жители не пытались объезжать посты, копы перекопали грунтовые дороги. Теперь въезд в село разрешен только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают село продовольствием. Местным жителям же рекомендуют сидеть дома.

Реклама

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Отметим, что на данный момент на подконтрольной Украине территории Луганской области подтвердили 25 случаев заражения коронавирусом. Троих инфицированных уже удалось вылечить.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось до 6125 человек.

Также сообщалось, что карантин в Украине, скорее всего, продлят, если COVID-19 продолжит активно распространяться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс эпидемия село инфекция изоляция Луганская область коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионовУкраина
"Украина или смерть": что значит шеврон с черепом у Зеленского на камуфляжеПолитика
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видеоПолитика
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в Минске
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в МинскеПолитика
COVID-19 на Донбассе: боевики в панике перекрыли движение между
COVID-19 на Донбассе: боевики в панике перекрыли движение между "республиками"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...