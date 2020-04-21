В Луганской области из-за вспышки коронавируса изолировали село: подробности

В регионе уже зафиксировали 25 случаев коронавируса

В Луганской области в селе Варваровка Кременского района обнаружили пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из-за этого въезд в населенный пункт ограничили, заявил на брифинге в Северодонецке заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко.

"Накануне пасхальных праздников поступила информация о вспышке заболевания в этом населенном пункте. Там зарегистрировано 5 больных. Комиссией по противодействию чрезвычайной ситуации принято решение ввести ограничения въезда и выезда из Варваровки", – рассказал он.

На данный момент вокруг села установили три блокпоста на дорогах с покрытием. Чтобы местные жители не пытались объезжать посты, копы перекопали грунтовые дороги. Теперь въезд в село разрешен только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают село продовольствием. Местным жителям же рекомендуют сидеть дома.

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Отметим, что на данный момент на подконтрольной Украине территории Луганской области подтвердили 25 случаев заражения коронавирусом. Троих инфицированных уже удалось вылечить.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось до 6125 человек.

Также сообщалось, что карантин в Украине, скорее всего, продлят, если COVID-19 продолжит активно распространяться.

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