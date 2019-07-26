В Луганской области изъяли более трех тысяч литров суррогатного алкоголя

Задержана группа лиц, котоаря занималась распространением фальсифицированной продукции в регионе

Фото: Нацполиция

В Луганской области задержали группу лиц, которая занималась распространением фальсифицированной алкогольной продукции на потребительские рынки региона.

Оперативники провели 19 обысков, в ходе которых было изъято более 3 тыс. литров различного рода фальсифицированной алкогольной продукции, например, "водка", "коньяк" и другую.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения указанным лицам.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за десять лет цена спиртного в Украине увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков.

Ранее в Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратилиработу масштабного производства и сбыт поддельного алкоголя.

А в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали ввоз на территорию Украины контрабандных подакцизных товаров.

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