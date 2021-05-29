Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В Луганской области копы поймали боевика "ЛНР". Мужчина рассказал о "службе" у оккупантов

29 мая, 12:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемый принимал участие в незаконном вооруженном формировании "Заря", ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления

В Луганской области полицейские разоблачили боевика так называемой "ЛНР". Им оказался 24-летний житель Северодонецка.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, подозреваемый в 2015 году вступил в ряды так называемой "ЛНР", где занимал должность заместителя командира взвода батальона "Заря", который дислоцировался на территории областного военкомата в Луганске.

По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохие условия службы он покинул ряды батальона и поступил в другой батальон боевиков – "Брянка СССР".

За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 000 российских рублей, но впоследствии также разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и поехал на заработки в РФ.

В дальнейшем вернулся на подконтрольную Украине территорию в родной город Северодонецк.

В тренде
Повылетали даже окна. В одесской многоэтажке прогремел взрыв (фото, видео)
Реклама

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" мужчине сообщено о подозрении.

Следователи завершают следствие и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.

Ранее мы сообщали, что СБУ обнаружила в рядах ВСУ боевика из "спецназа ДНР".

Также напомним, в Киеве в метро задержали боевика "ДНР".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из
Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из "ДНР"Донбасс
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фото
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фотоВласть
На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: где погиб военный
На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: где погиб военныйДонбасс
Дрон-великан, как у ОБСЕ. Боевики на Донбассе получили новую опасную технику
Дрон-великан, как у ОБСЕ. Боевики на Донбассе получили новую опасную техникуДонбасс
ТКГ договорилась разблокировать работу двух КПВВ на Донбассе
ТКГ договорилась разблокировать работу двух КПВВ на ДонбассеДонбасс
Бывший
Бывший "ДНРовец" расстрелял мирного жителя. Подробности дерзкого преступленияДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять