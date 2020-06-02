В Луганской области мать "воспитывала" дочь, посадив на цепь

Девочка приползла к соседу с просьбой о помощи

В Луганской области мать посадила на цепь собственную дочь, пытаясь ее "воспитать" и контролировать поведение подростка.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информацию об инциденте стражи порядка получили 1 июня.

"1 июня после обеда в Креминский отдел полиции позвонил 59-летний местный житель и рассказал, что к нему приползла 14-летняя соседка с цепью на ногах и просила о помощи", - говорится в сообщении.

Реклама

По адресу, названному заявителем, выехали полицейские и следственно-оперативная группа, которые выяснили, что девочка-подросток уже сутки была связана цепью, которую на нее надела ее собственная 44-летняя мать.

Женщина объяснила полицейским, что использовала цепь, пытаясь "перевоспитать" дочь, которая якобы постоянно убегает из дома.

Кроме того, по ночам мать привязывала к ноге дочери веревку и к цепи, чтобы таким образом "контролировать" ребенка.

В тренде В Карпатах ударил июньский мороз: появилось фото заснеженной вершины

Реклама

"Сейчас девочка находится в больнице. по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней открыто уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Проводиться досудебное следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Солонянском районе Днепропетровской области мать держала на цепи собственного сына-инвалида. Сделано это было для того, чтобы вместо него получать пенсию.

Подобный инцидент произошел и в Днепре – женщина держала восьмилетнего ребенка на цепи. Позже суд избрал для 56-летней матери четырех детей, которых передали в центр социально-психологической реабилитации, меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 6:00.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама