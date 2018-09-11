В Луганской области местный житель погиб, подорвавшись на растяжке

Сегодня, 00:43

Проводятся следственные действия

фото Национальная полиция Украины
фото Национальная полиция Украины

55-летний житель пгт. Станица Луганская подорвался на неизвестном взрывном устройстве, вероятно растяжке, сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области.

"После обследования территории полицейским удалось эвакуировать тело мужчины. При осмотре на теле обнаружены минно-взрывные травмы, от которых вероятно и погиб человек", – отмечается в сообщении.

По информации полиции, в полдень 10 сентября в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение 58-летней местной жительницы о том, что ее 55-летний муж в 7 часов утра пошел на прогулку и не вернулся.

"На поиски мужчины был ориентирован личный состав Станично-Луганского отдела полиции, приданные силы. Уже через несколько часов полицейские неподалеку от железнодорожной станции Кондрашовская-Новая в зарослях обнаружили тело мужчины", – отмечается в сообщении.

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В полиции подчеркнули, что это опасный участок местности, "расположенной в нескольких сотнях метров от позиций боевиков".

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицировано по ст. 258 УК Украины "террористический акт". Проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что на Донбассе подорвали полицейский автомобиль. 

Также, находясь в лесу недалеко от трассы, 35-летний житель Лимана подорвался на установленной растяжке и получил рваную осколочную рану поясничного отдела позвоночника.
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Источник:

"Сегодня"

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