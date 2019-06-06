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В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу

6 июня, 13:20

Женщина осталась жива, но получила осколочные ранения

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В селе Троицкое Луганской области произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина.

Как сообщает полиция области, информация о происшествии поступила 5 июня. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Попаснянского отдела полиции.

Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице на улице Щорса. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, человек выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения и была госпитализирована в районную больницу.

Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного события.

На месте происшествия
На месте происшествия

Ранее в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

Также мы сообщали о подрыве гранаты в помещении банка в Луганской области.

Кроме того, мы сообщали о взрыве на автозаправке в Черниговской области:

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Тег взрыв, граната, полиция, Луганская область

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