В Луганской области мужчина создал интернет-магазин для продажи наркотиков

Наркодилер сбывал путем "закладок" каннабис









В Северодонецке полицейские разоблачили и задержали мужчину, который продавал наркотики через интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Луганской области.

Как выяснилось, злоумышленник создал интернет-магазин с помощью приложения Telegram. Там он занимался сбытом каннабиса путем "закладок". Во время обыска в доме наркодилера копы нашли компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых он сбывал наркотики. Кроме того, был найден сам каннабис, уже подготовленный к продаже.

"Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (Сбыт особо опасного наркотического средства), а также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в полиции.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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