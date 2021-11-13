В Луганской области мужчина зарубил топором сожительницу – подробности

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет

Женщину во время ссоры убили двумя ударами топора / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Сватово (ул. Купянская) в частном доме обнаружили тело женщины без признаков жизни. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством полиции.

Об этом пишет "Магнолия -ТВ".

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Полиция задержала 45-летнего ранее судимого местного жителя.

Подробности

В Сватовский районный отдел полиции около 04:00 поступило сообщение о том, что в частном доме в г. Сватово (ул. Купянская) обнаружено тело женщины без признаков жизни.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и все обстоятельства происшествия.

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Что произошло

Как выяснили полицейские, во время совместного употребления алкогольных напитков, в ходе внезапно возникшей ссоры, мужчина топором ударил сожительницу в затылок и поясницу.

От полученных телесных повреждений женщина умерла на месте. С места происшествия полицейскими изъяты вещественные доказательства.

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Похожее убийство в Мариуполе

В Мариуполе 37-летний мужчина убил топором 57-летнего домовладельца, у которого арендовал жилье. Правоохранители установили, что мужчина ранее судим. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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