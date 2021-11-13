В Луганской области мужчина зарубил топором сожительницу – подробности

В городе Сватово (ул. Купянская) в частном доме обнаружили тело женщины без признаков жизни. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством полиции.
Об этом пишет "Магнолия -ТВ".
Полиция задержала 45-летнего ранее судимого местного жителя.
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Подробности
В Сватовский районный отдел полиции около 04:00 поступило сообщение о том, что в частном доме в г. Сватово (ул. Купянская) обнаружено тело женщины без признаков жизни.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и все обстоятельства происшествия.
Что произошло
Как выяснили полицейские, во время совместного употребления алкогольных напитков, в ходе внезапно возникшей ссоры, мужчина топором ударил сожительницу в затылок и поясницу.
От полученных телесных повреждений женщина умерла на месте. С места происшествия полицейскими изъяты вещественные доказательства.
Похожее убийство в Мариуполе
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